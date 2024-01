Premierul Marcel Ciolacu: Imi asum, intr-un an electoral, ca voi finaliza reforma in sistemul bugetar“ (VIDEO) Prim ministrul Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca va duce pana la capat reforma sistemului bugetar, insa nu in graba, deoarece aceasta poate strica buna intentie si asumare, conform Agerpres.roEu inteleg asteptarile si le respect fiindca sunt indreptatite. Inteleg si faptul ca ... de 30 si de ani se asteapta aceasta reforma. Mai mult decat sa imi asum, intr un an electoral, ca voi finaliza reforma in sistemul bugetar nu pot sa fac. Daca imi cereti sa fac ce nu s a facut in 30 de ani, pe un s ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

