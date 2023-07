Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat sambata la Universitatea Libera de Vara de la Balvanyos, care are loc la Tusnad, ca Romania are un premier nou, ceea ce inseamna ”o noua sansa”, remarcand ca, de cand este prim-ministru, Marcel Ciolacu este al 20-lea premier roman. ”Romania are un premier nou,…

- Premierul ungar Viktor Orban, vicepremierul Zsolt Semjen și liderii organizatiilor politice maghiare din Bazinul Carpatic au participat vineri, la Baile Tusnad, la un pranz de lucru. In cadrul intalnirii au fost discutate problemele strategice nationale actuale, precizeaza MTI. ”Este intotdeauna placut…

- Mai mulți membrii ai Asociațiilor „Calea Neamului”și „Asociația Frația Ortodoxa Sf. Mare Mucenic Gheorghe purtatorul de Biruința” și-au anunțat intenția de a participa sambata, 22 iulie a.c., la lucrarile Universitații de Vara de la Baile Tușnad, in cadrul carora premierul Ungariei, Viktor Orban, va…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a ajuns, miercuri dupa-amiaza, la Baile Tusnad, unde va participa la Universitatea de Vara "Tusvanyos". Intr-o fotografie pe care a postat-o pe pagina sa oficiala de Facebook, Viktor Orban apare cum indeparteaza, folosindu-se de o coada de matura, apa de pe unul din…

- Intr-o fotografie pe care a postat-o pe pagina sa oficiala de Facebook, Viktor Orban apare cum indeparteaza, folosindu-se de o coada de matura, apa de pe unul din corturile instalate in zona in care se desfasoara Universitatea de Vara. Este pentru prima data in ultimii ani cand premierul Viktor Orban…

- Pranzul de lucru, care a avut loc la București, a fost anunțat de partea ungara, nu de cea romana.Intalnirea de miercuri nu figura in programul oficial al premierului Ciolacu. Pe agenda Palatului Victoriei singurele mențiuni erau legate de primirea ambasadorului Franței in Romania și de ceremonia pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu l-a primit miercuri, 19 iulie, pe premierul ungar Viktor Orban la un pranz privat in Bucuresti, a transmis Bertalan Havasi, seful biroului de presa al prim-ministrului Ungariei, scrie g4media.ro, care citeaza agenția de știri maghiara MTI.Informația a fost confirmata pentru…

- Cea de-a 32-a editie a Universitatii de Vara si Taberei Studentesti „Balvanyos, organizata de Fundatia Pro Minoritate si Consiliul Tineretului Maghiar din Transilvania, va incepe azi, sub motto-ul „Timpul pentru pace", la Baile Tusnad, si se va desfasura pana in zorii zilei de duminica. Cele 69 de organizatii…