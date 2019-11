Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca s-a incheiat perioada reglementarilor "adoptate noaptea, pe nepusa masa, fara niciun fel de consultare a mediului de afaceri, care aduc modificari substantiale si care afecteaza planul de afaceri al companiilor". "Perioada reglementarilor adoptate…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca s-a incheiat perioada reglementarilor "adoptate noaptea, pe nepusa masa, fara niciun fel de consultare a mediului de afaceri, care aduc modificari substantiale si care afecteaza planul de afaceri al companiilor", scrie Agerpres. "Perioada reglementarilor…

- Premierul Ludovic Orban a declarat miercuri ca Guvernul isi doreste dezvoltarea industriei nationale de aparare, el aratand ca asocierea pentru producerea transportorului Piranha 5 este un exemplu de bune practici.Noul premier a participat la inaugurarea capacitatii de productie si mentenanta…

- Romania are mare nevoie sa redobandeasca increderea investitorilor, in contextul in care sectorul energetic are nevoie de investitii de zeci de miliarde de euro, a afirmat, miercuri, ministrul propus al Economiei, Mediului de Afaceri si Energiei, Virgil Popescu, fiind audiat de comisiile reunite din…

- Va respecta noul Guvern calendarul majorarii pensiilor? Este intrebarea la care ministrul demis al Muncii, Marius Budai, a raspuns in direct la Romania TV. Mai mult, Budai s-a aratat indignat de programul de guvernare al PNL. ”Nu pot sa ii spun program de guvernare. Este ceea ce ne spun de…

- Alocarea fondurilor nerambursabile in urmatoarea perioada de programare trebuie sa fie orientata in special spre stimularea creșterii economice și spre crearea de valoare adaugata in economie. Acest deziderat poate fi indeplinit prin realizarea unor documente programatice care sa țina cont de nevoile…

- In fiecare an, Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, avand ca partener Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, lanseaza o gala de premiere pentru firme: Topul National al Firmelor Private din Romania. Evenimentul a fost sustinut anul acesta…

- Sedinta de guvern pentru rectificarea bugetului de stat Palatul Victoria. Foto: Arhiva Guvernul urmeaza sa adopte, în sedinta de astazi, rectificarea bugetului de stat si a celui de asigurari sociale. Proiectul vizeaza o majorare a sumelor alocate ministerelor finantelor, dezvoltarii,…