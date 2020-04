"Anul scolar va fi incheiat. Adica elevii isi vor da toate examenele care se dau la sfarsit de an. La fel, studentii isi vor da toate examenele. Incercam, sigur, daca dupa 15 mai lucrurile vor fi in regula, putem sa dam drumul la activitatea scolara", a declarat, marti seara, la Realitatea Plus, premierul Ludovic Orbvan. Acesta a afirmat ca profesorii vor trebui sa se mobilizeze dupa vacanta scolara sa intensifice predarea online pana c&ac (...)