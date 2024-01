Luptăm cu Rusia. Ok, dar cu cine o facem?

Occidentul tot vorbește despre un război iminent Rusia – NATO. Am înțeles, dacă așa e scris să se întâmple, înseamnă că nu avem cum să scăpăm. Mergem la luptă cu Rusia, am înțeles. Dar, cu cine? Că vedem ce grei îi este unei țări cu o populație de aproape 40 de milioane de oameni (Ucraina) […] The post Luptăm cu Rusia.… [citeste mai departe]