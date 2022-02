Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a anunțat ca raspunsul pe care Moscova il va trimite Washingtonului cu privire la garanțiile de securitate va fi facut public, relateaza CNN.”Terminam scrisoarea americana și speram sa o trimitem inapoi in SUA astazi”, a declarat Lavrov joi, 17 februarie, la…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov i-a propus luni presedintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea diplomatica in eforturile sale de a obtine garantii de securitate din partea Occidentului, transmit Reuters si AFP. Lavrov i-a spus lui Putin ca Statele Unite au inaintat propuneri concrete…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov i-a propus luni presedintelui Vladimir Putin ca Moscova sa continue pe calea diplomatica in eforturile sale de a obtine garantii de securitate din partea Occidentului, transmit Reuters si AFP.

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a declarat marti ca vizita presedintelui francez Emmanuel Macron in Rusia a fost pozitiva si aduce un element de relaxare in criza ucraineana dintre occidentali si Moscova, dar nu considera ca a produs un miracol, informeaza AFP. "Atat timp cat exista…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va merge luni la Moscova, iar marti la Kiev, a indicat vineri Palatul Elysee pentru AFP. Seful statului francez a vorbit la telefon, de trei ori saptamana aceasta, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, in vederea dezamorsarii crizei, informeaza News.ro.Dupa…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat vineri ca, „daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina, intr-un interviu acordat presei locale si transmis in direct, relateaza EFE. In același timp, acesta ataca NATO cand spune ca raspunsurile SUA sunt mai puțin lipsite de confuzie in legatura…

- Kremlinul a transmis joi ca Washingtonul nu a luat in considerare cerintele sale de securitate, la o zi dupa raspunsul SUA la solicitarile Rusiei, aflate in centrul crizei dintre Moscova si Occident in legatura cu Ucraina si cu NATO, informeaza AFP. „Nu putem spune ca punctele noastre de vedere au fost…

- Rusia ''nu are drept de veto'' cu privire la eventuala aderare a Ucrainei la NATO, a sustinut marti ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, in contextul in care Moscova solicita garantii ca Alianta Nord-Atlantica nu se va extinde, transmite AFP. ''Moscova nu are drept de veto referitor…