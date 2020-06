Stiri pe aceeasi tema

- Atat șeful Guvernului de la Roma, Giuseppe Conte, cat și doi dintre miniștrii Cabinetului pe care il conduce – responsabili cu gestionarea crizei generate de noul coronavirus – vor raspunde, vineri, intrebarilor procurorilor din Bergamo, care s-au deplasat special la Roma, pentru aceste proceduri. Este…

- BERLIN- Germania este adesea menționata ca un exemplu pozitiv al modului de gestionare a pandemiei COVID-19. Am avut succes in prevenirea supraincarcarii sistemului nostru de sanatate. Curba infecțiilor este...

- China nu isi va stabili un obiectiv de crestere in acest an, a anuntat vineri premierul Li Keqiang, o decizie fara precedent pentru gigantul asiatic, inca slabit de pandemia noului coronavirus.Este pentru prima oara cand autoritatile chineze nu stabilesc o tinta a Produsului Intern Brut de…

- “In Europa liberei circulații a persoanelor, a integrarii și coeziunii, de la București se arunca, brusc, cu fumigene naționaliste. Ca orice fumigena, și aceasta are un scop precis: acela de a acoperi gestionarea pandemiei Covid19 de catre Guvernul PNL”, a declarat europarlamentarul Dragoș Benea. Acesta…

- Zilnic, in timpul briefingurilor prezidențiale pe tema crizei COVID-19, a avalanșei de mesaje pe Twitter și a altor apariții publice bine regizate, americanii il aud pe Donald Trump cum repeta obsesiv ca noul...

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson "se restabileste" dupa ce a suferit de COVID-19 si isi transmite instructiunile guvernului, a declarat duminica un ministru de stat, in contextul in care guvernul este criticat pentru modul in care a gestionat pandemia, relateaza AFP, conform agerpres.ro. Iesit…

- Australia a cerut duminica deschiderea unei anchete independente privind lupta mondiala impotriva pandemiei de COVID-19 si asupra modului in care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a gestionat criza, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Un studiu arunca in aer teoria laureatului…

- Organizatorii Turului Elveției au anunțat, vineri, ca cicliștii profeșioniști vor putea lua parte la o competiție virtuala, programata în perioada 22 - 26 aprilie, care "va respecta restricțiile globale legate de pandemia Covid-19", informeaza AFP.Echipele care vor participa la urmatoarea…