- Premierul israelian Yair Lapid va anunta azi sustinerea tarii sale pentru „o solutie cu doua state” in conflictul israelo-palestinian, in cadrul unui discurs pe care il va susține la Adunarea Generala a ONU, au indicat surse apropiate de prim-ministrul israelian, citate de presa locala.

- Premierul israelian Yair Lapid și președintele turc Tayyip Erdogan s-au intalnit marți, in marja Adunarii Generale a ONU, pentru primele discuții fața in fața intre liderii națiunilor aliate cu SUA din 2008, scrie Reuters.

- Prim-ministrul israelin Yair Lapid a atenționat, marți, Iranul „sa nu testeze” țara sa, in vreme ce guvernul de la Teheran și marile puteri trateaza relansarea acordului nuclear din anul 2015, acord fata de care Israelul se impotrivește, relateaza AFP.

- Premierul interimar al Israelului, Yair Lapid, i-a transmis, luni, presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ca se opune reactivarii Acordului nuclear cu Iranul si va continua eforturile pentru a opri Teheranul sa se doteze cu arme nucleare.

- Presedintele american Joe Biden si premierul israelian Yair Lapid s-au angajat joi sa nu permita Iranului sa se doteze cu arme nucleare, intr-o declaratie adoptata in prima vizita a lui Biden in Israel in calitate de sef de stat.

