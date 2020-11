Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a facut o calatorie neanunțata in Arabia Saudita, unde s-a intalnit cu prințul Mohammed bin Salman și secretarul american de stat, Mike Pompeo, scrie The Guardian, citand media israeliene.

- Logodnica turca a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, asasinat în Turcia în octombrie 2018, a depus marți o plângere în civil împotriva prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman și a mai multor presupuși sponsori ai crimei, relateaza AFP. Colaborator…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut miercuri o intrevedere cu prim ministrul Statului Israel, Benjamin Netanyahu, si consultari politice cu ministrul de Externe israelian, Gabi Ashkenazi, context in care oficialii au agreat initierea pregatirilor organizarii unei noi sesiuni comune…