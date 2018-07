Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indicat ca va merge saptamana viitoare la Moscova pentru a discuta cu presedintele Vladimir Putin despre prezenta Iranului in Siria, relateaza duminica agentia Xinhua, informeaza Agerpres.Exprimandu-se la inceputul reuniunii saptamanale a cabinetului,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indicat ca va merge saptamana viitoare la Moscova pentru a discuta cu presedintele Vladimir Putin despre prezenta Iranului in Siria, relateaza duminica agentia Xinhua. Exprimandu-se la inceputul reuniunii saptamanale a cabinetului, Netanyahu a afirmat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu va efectua o vizita la Moscova in data de 11 iulie, ocazie cu care va fi primit de presedintele rus Vladimir Putin, anunta serviciul de presa al guvernului israelian intr-un...

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi amanat sedinta de Guvernul comuna, care ar fi trebuit sa o aiba loc, in luna august, la Bucuresti, alaturi de omologul roman Viorica Dancila, potrivit unui anunt facut pe Twitter de jurnalistul israelian Attila Somfalvi.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, vizat de o serie de anchete de coruptie, a fost interogat de catre politie ca martor intr-un caz de presupusa coruptie cu privire la achizitionarea a trei submarine germane de catre Israel, in care nu este inculpat, au anuntat serviciile acestuia.

- Benjamin Netanyahu, premierul Israelului, saluta retragerea SUA din Acordul nuclear cu Iranul. Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, ca a decis ca Statele Unite sa paraseasca acordul, despre care a spus ca a oferit Iranului bani prin care și-a finanțat terorismul. Premierul israelian…

- Guvernul israelian a postat, vineri, pe contul sau oficial de Facebook, un anunț potrivit caruia in „lunile urmatoare" va avea loc, la București, o reuniune comuna a guvernelor Romaniei și Israelului, ședința fiind convenita in vizita oficiala efectuata in Israel de premierul Viorica Dancila. Decizia…

- Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, si-a exprimat sambata sustinerea pentru loviturile aeriene impotriva Siriei, lansate noaptea trecuta de SUA, Franta si Regatul Unit, informeaza AFP. Potrivit postului public de radio, Israelul a fost anuntat dinainte despre riposta la presupusa folosire a unui…