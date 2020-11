Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a facut duminica o vizita in Arabia Saudita, in secret, pentru a se intalni cu printul mostenitor Mohammed bin Salman, a dezvaluit luni presa din Israel, preluata de AFP, noteaza Agerpres. Aflat in carantina, Ludovic Orban a parasit domiciliul pe baza…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avut marti o "convorbire calduroasa" cu presedintele ales al SUA, Joe Biden, a anuntat biroul lui Netanyahu, recunoscand astfel clar, desi cu intarziere, infrangerea in alegeri a lui Donald Trump, aliatul liderului israelian, a consemnat Reuters. "Cei doi…

- Interesul reciproc al Romaniei si al statului Israel este sa extinda si sa aprofundeze dialogul comun in diferite domenii de interes, a afirmat marti premierul Ludovic Orban la Tel Aviv, cu prilejul unor declaratii comune cu omologul sau israelian, Benjamin Netanyahu. El a subliniat oportunitatea de…

- Logodnica turca a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, asasinat în Turcia în octombrie 2018, a depus marți o plângere în civil împotriva prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman și a mai multor presupuși sponsori ai crimei, relateaza AFP. Colaborator…

- Israelul a inregistrat vineri un nou record si a depasit pragul de 7.000 de contagieri zilnice cu noul coronavirus, cu cateva ore inainte sa intre in vigoare o inasprire a masurilor de izolare impuse deja in urma cu o saptamana, potrivit Agerpres. In ultimele zile si in pofida decretarii izolarii, Israelul…

- Mohammed bin Zayed Al Nahyan, printul mostenitor din Abu Dhabi si liderul de facto al Emiratelor Arabe Unite, a refuzat sa participe la ceremonia de semnare a acordului cu Israelul, din cauza mentinerii planurilor...

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca se asteapta ca Arabia Saudita sa recunoasca la randul sau Israelul, "cand va veni momentul", urmand exemplul acordului semnat marti la Washington intre statul evreu, Emiratele Arabe Unite (EAU) si Bahrein, noteaza AFP. Amintind posiblitatea ca alte "sapte…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat duminica seara decizia guvernului sau de a reimpune, timp de trei saptamani, masurile de izolare aproape totala care au mai fost aplicate in primavara. In felul acesta se urmarește diminuarea noului val al imbolnavirilor de COVID-19 care in ultima…