Premierul irakian a anunțat arestarea celor responsabili de recentul atentat sinucigaș dintr-o piață din Bagdad Responsabilii pentru atentatul sinucigas care a ucis luni 30 de persoane intr-o piata populara din Bagdad, revendicat de organizatia Stat Islamic, au fost arestati, a anuntat sambata pe Twitter premierul irakian Mustafa al-Kazimi. „I-am arestat pe toti membrii celulei teroriste lase care a planificat si a comis atacul in piata al-Woheilat” din Sadr City, o imensa suburbie populara siita la est de capitala, ”si vor fi adusi astazi in fata justitiei si a poporului”, a declarat Kazimi, citat de AFP. O sursa din cadrul ministerului de interne a declarat ca se asteapta ca suspectii, al caror numar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

