Premierul îndeamnă personalul din HoReCa să se vaccineze: “Vor fi deschiși permanent, indiferent de rata de infectare” Premierul Florin Cițu a declarat marți seara ca sunt discuții avansate cu sectorul HoReCa in sensul ca restaurantele și hotelurile sa ramana permanent deschise, indiferent de rata de incidența din localitatea respectiva. Exista o singura condiție, aceea ca tot personalul sa se vaccineze. Propunerea a venit din partea reprezentanților HoReCa, a mai spus premierul la […] The post Premierul indeamna personalul din HoReCa sa se vaccineze: “Vor fi deschiși permanent, indiferent de rata de infectare” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

