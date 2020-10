Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a transmis, vineri, un mesaj de solidaritate Turciei si Greciei in urma cutremurului puternic care s-a produs in Marea Egee, potrivit Agerpres."Suntem solidari cu Turcia si Grecia dupa ce un cutremur puternic a lovit ambele tari astazi. Transmitem sincere…

- Cutremurul s-a produs vineri dupa pranz in Marea Egee, la sud-vest de Izmir, al treilea cel mai mare oras din Turcia, si in apropiere de Insula greaca Samos. Un mini tsunami a spart peretii mai multor case pe insula greaca si a inundat portul Samos, arata imagini difuzate de postul elen de…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi pe Twitter, ca este „consternat” de atacul care a avut loc la Nisa. Seful statului a mai spus ca Romania sprijina Franta in lupta impotriva extremismului.„Am fost consternat ca aflu despre teribilul atac de la Biserica Notre Dame din Nisa. Gandurile…

- Sambata seara, Donald Trump a transmis pe Twitter un mesaj video inregistrat la spital, in care multumește din nou medicilor dupa ce in urma cu circa cinci ore o facuse și in scris, tot pe Twitter. In inregistrarea video, președintele apare cu sacou și fara cravata și pare intr-adevar intr-o stare mult…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, diagnosticat cu COVID-19, a inceput terapia cu Remdesivir, anunța Casa Alba, potrivit Bloomberg. Liderul american a primit, inițial un tratament experimental ce consta intr-o doza unica dintr-un cocktail de anticorpi. Aflat in spital, miliardarul republican…

- Presedintele american Donald Trump este tratat cu Remdesivir si "se odihneste confortabil" dupa ce a fost dus la spital diagnosticat cu coronavirus, potrivit medicului sau, citat sambata de dpa.

- Vineri dimineața, Donald Trump a anunțat pe Twitter ca, atat el, cat și soția lui Melania Trump, au fost testați pozitiv pentru coronavirus. Președintele Romaniei i-a trimis un mesaj lui Donald Trump. Klaus Iohannis mesaj de ultima ora pentru Donald Trump Dupa ce Donald Trump a facut public faptul ca…

- Toata lumea este șocata de vestea ca Donald Trump și soția lui, Melania, au fost infectați cu noul coronavirus. Dupa ce liderul american a facut anunțul imbolnavirii cu COVID-19 pe Twitter, a urmat și un mesaj din partea lui Klaus Iohannis.