„Am fost de comun acord sa reactualizam colaborarea noastra in domeniul energetic. Grecia va deveni un nod de depozitare si transport a gazului natural care va acoperi nu numai nevoile nationale, dar si nevoile din zona si bineinteles si din Romania. Vorbim nu numai despre un acord simplu comercial de colaborare, dar este si o dovada a solidaritatii si a responsabilitatii pe care o avem in zona noastra. Maine vom inaugura conducta de gaz la Alexandropolis si astfel vom avea o indendenta a Europei, am putea spune. Deci va fi un pas in fata important pe care il vom face in structurile si infrastructurile…