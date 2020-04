Prim-ministrul francez Edouard Philippe a declarat marti, in cadrul unui discurs sustinut in parlament, ca tara sa va trebui sa aiba grija foarte mare odata cu relaxarea masurilor de izolare pentru a reduce riscul unui al doilea val de infectari cu noul coronavirus, relateaza Reuters. "Riscul unui al doilea val, care ar lovi un sistem spitalicesc slabit si ar impune o noua izolare - care ar ruina eforturile si sacrificiile facute in aceste opt saptamani -, este un risc grav si trebuie luat in serios", a declarat Philippe in cadrul unei dezbateri privind masurile de izolare. Franta urmeaza sa puna…