Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10% din bugetul de aproape 30 de miliarde de euro alocat Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ar trebui sa se indrepte catre educatie, in conditiile in care sistemul de invatamant din Romania este subfinantat cronic si s-a lovit de un dezinteres din partea tuturor guvernelor…

- Peste 10% din bugetul de aproape 30 de miliarde de euro alocat Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ar trebui sa se indrepte catre educatie, in conditiile in care sistemul de invatamant din Romania este subfinantat cronic si s-a lovit de un dezinteres din partea tuturor guvernelor care…

- Vlad Voiculescu a anuntat primele masuri dupa incendiul de la Matei Balș Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. FOTO: gov.ro. Ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, a anuntat aseara primele masuri dupa incendiul de la Institutul "Matei Bals". Între acestea se…

- Centrul Cyber de la Bucuresti ar putea deveni functional pana la jumatatea acestui an, iar Romania va trebui sa aloce o treime din bugetul dedicat digitalizarii prin Programul National de Redresare si Rezilienta pentru acest proiect, a declarat, vineri, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Cercetarii,…

- RESITA – Este termenul estimat de primarul Ioan Popa pentru finalizarea lucrarilor la noul obiectiv care se va construi in Resita! Primarul Ioan Popa a dorit sa faca precizari vizavi de locatia unde va fi construit viitorul spital judetean: „Eu vorbesc despre noul spital judetean pe care eu m-am angajat…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, miercuri, ca sunt șanse mari ca profesorii sa primeasca bani in plus la salariu. Mai exact, ministrul spune ca exista posibilitatea introducerii unei „componente salariale de motivare, in funcție de performanța, prin Programul Național de Redresare și…

- Copresedintele USR PLUS Dacian Ciolos a afirmat, miercuri, ca partidele care urmeaza sa faca parte din coalitia de guvernare trebuie sa discute "serios" despre programul pe care il propun si finantarea masurilor prevazute, subliniind ca "saga cu impartirea de functii" este necesar sa fie incheiata…