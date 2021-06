Premierul Florin Cîţu: “Să ne pregătim pentru cele mai dificile situaţii, nimeni nu pleacă nicăieri, nu ne luăm concediu” Premierul a afirmat, sambata, intr-o videoconferinta cu prefectii organizata in contextul inundatiilor din ultimele ore, ca doreste o evaluare a situatiei, indemnand ca toata lumea sa fie precauta. “Sa ne pregatim pentru cele mai dificile situatii si toata lumea ramane in contact, nimeni nu pleaca nicaieri, nu ne luam concediu, nu ne luam liber zilele acestea”, a subliniat Citu. “As vrea sa facem o evaluare a zilei de ieri, am avut momente mai dificile, in cateva judete, Bacau si mai ales la Vrancea. Situatia de la Vrancea inca este in derulare, avem acei 12 muncitori care au ramas izolati si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

