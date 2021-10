Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu va primi, duminica, a treia doza de vaccin, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”. ”Prim-ministrul Florin Citu va primi astazi, la ora 11.00, doza de rapel (booster) impotriva Covid-19”, a transmis, duminica, Guvernul. Premierul…

- Un numar de 4.010 persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 cu prima doza, 586 cu cea de a doua, iar 7.339 cu a treia, in ultimele 24 de ore, a informat joi Prefectura Capitalei. In Bucuresti s-au imunizat in total cu prima doza 836.440 de persoane, cu a doua - 745.501, cu a treia - 12.703.…

- Peste 13.000 de romani au primit cea de-a treia doza de vaccin impotriva Covid-19, pana astazi la pranz, iar oamenii continua sa vina la centrele de vaccinare pentru a se imuniza și cu doza booster, a anunțat marți, medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare.

- Premierul Florin Citu a anuntat ca miercuri s-a luat decizia ca, incepand cu data de 28 septembrie, sa inceapa administrarea celei de-a treia doze, cu oricare dintre vaccinurile Pfizer BioNTech, Moderna si Astra Zeneca, pentru toate persoanele care au mai mult de 6 luni de la administrarea dozei a doua.…

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, la Parlament, ca Guvernul are in vedere relaxari de la 1 august iar ca singura pregatire pentru un posibil val 4 de infectari cu coronavirus este vaccinarea. Acesta a precizat ca specialiștii analizeaza posibilitatea administrarii celei de-a treia doze de vaccin…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca urmeaza noi relaxari de la 1 august, insa nu vom scapa de purtarea mastii la interior. Florin Citu a precizat ca a discutat cu seful DSU, Raed Arafat, despre noi relaxari de la 1 august. „Nu scapam de masca in interior. Nu sunt foarte multe relaxari. Sunt mai mult…

