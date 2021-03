Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu s-a declarat surprins de opinia Avocatului Poporului in legatura publicarea hotararilor CNSU, aratand ca acestea au fost prezentate si comunicate publicului. "Este o singura hotarare de CNSU care a fost aprobata. Ma surprinde aceasta opinie de la Avocatul Poporului, poate ca este…

- Precizari ale Avocatului Poporului privind demersurile intreprinse referitor la nepublicarea in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I a hotararilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la nepublicarea in Monitorul Oficial al…

- Avocatul Poporului Renate Weber a anuntat ca institutia s-a sesizat din oficiu cu privire la faptul ca deciziile Comitetului National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), de la inceputul acestui an si pana in prezent, nu au fost publicate in Monitorul Oficial, ceea ce este o conditie pentru intrarea in…

- O actiune de verificare a respectarii regulilor de prevenire si combatere a raspandirii SARS-CoV-2 a fost desfasurata vineri seara de catre Politia Romana si Jandarmerie, cu efective marite, aceasta urmand a fi continuata si sambata si mai ales duminica, atunci cand vor intra in vigoare noile restrictii,…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta aproba sambata masurile conform deciziei la nivel național, plus alte masuri suplimentare. Prefectul a anunțat ca multe din masurile care vor fi aplicate vor fi „clarificate”.„Avem și o serie de intrebari, știm ca sunt multe intrebari legate…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta urmeaza sa se reuneasca sambata, pentru a stabili noile masuri care se vor lua pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2. „Vom convoca maine Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, se va publica intre timp hotararea de Guvern si vom lua…

- Hotararea Guvernului privind noile masuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Hotararea prevede reducerea intervalului orar in care este permisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei fara restrictii, in localitatile in care incidenta…

- Premierul Florin Citu anunta ca noile masuri decise de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru limitarea raspandirii coronavirusului vor intra in vigoare de duminica, 28 martie. Intr-o postare pe internet, prim-ministrul precizeaza ca hotararea se va publica azi in Monitorul Oficial. Avand…