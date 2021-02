Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat ca bugetul este in curs de avizare si dupa ce va primi toate avizele necesare va fi aprobat in sedinta de Guvern. El a mai spus ca la Ministerul Sanatatii nu s-a schimbat nimic in ceea ce priveste creditul bugetar, insa la creditul de angajament este o schimbare care…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, liderul PNL, a declarat ca proiectul bugetului de stat va fi, cel mai probabil, prezentat in sedinta de Guvern de astazi si va fi in dezbatere publica in cursul acestei saptamani, mentionand ca nu stie de existenta unor nemultumiri. „Abia ce e lansat…

- Premierul Florin Cițu a anunțat astazi ca proiectul bugetului de stat pentru aces an va fi pus in dezbatere publica cel tarziu miercuri și se va fundamenta pe un deficit bugetar de 7% – 7,1% din PIB. Premierul a mai spus ca proiectul de buget va fi insoțit de mai multe masuri fiscale ce vor […] Citește…

- Premierul Florin Cițu a facut anunțul care ii sperie pe mulți dintre bugetari. Ce a decis primul ministru, dupa ședința de Guvern care a avut loc miercuri. Premierul vrea sa taie sporurile Miercuri a avut loc o ședința de Guvern in urma caruia premierul Florin Cițu a ținut sa precizeze ca unele sporuri…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca a inceput pregatirea bugetului pentru anul acesta. In acest sens, a cerut o analiza detaliata pe fiecare minister, iar pe 4 februarie bugetul sa fie dezbatut si aprobat in Parlament. Florin Citu a precizat ca a cerut o analiza a actelor normative care sunt in vigoare…

- Deficitul bugetului general consolidat a urcat la 8% din Produsul Intern Brut dupa 11 luni din acest an, de la 7% din PIB la sfarsitul lunii octombrie, potrivit Executiei bugetului general consolidat publicate de Ministerul Finantelor. Sumele lasate in mediul economic pentru combaterea pandemiei…

- Premierul Florin Citu a declarat luni, dupa sedinta de Guvern, ca va fi construit un buget pe 2021 cu un deficit in jur de 7% din PIB, un deficit care nu pune frana economiei. „Trebuie sa clarificam pentru bugetul de anul viitor ce masuri raman si cum se vor prelungi. Pentru bugetul…

- Proiectul politicii bugetar fiscale si vamale pentru anul 2021 a fost aprobat de Guvern. Documentul prevede uniformizarea cotelor impozitului pe venit, majorarea scutirilor acordate persoanelor fizice, in special a scutirii pentru persoane intretinute cu 50%, transmite IPN.