Premierul Florin Câțu: Coaliţia nu scârţâie, toţi miniştrii îşi fac treaba foarte bine Premierul Florin Citu a fost intrebat, joi seara, la Digi 24, daca „scartaie” coalitia de guvernare. Premierul s-a declarat multumit de toti ministrii si a negat ca ar exista neintelegeri in coalitia de guvernare. “In niciun caz. (…) Bineinteles ca este o coalitie in care sunt diferite obiective, dar aceleasi principii, pana la urma. Pe mine nu ma deranjeaza ca sunt discutii. Stiti bine cat am stat noi sa facem bugetul in coalitie, dar a iesit un buget foarte bun pana la final. Avem un buget foarte bun, in care toate ministerele si-au primit exact ce isi doreau pentru a avea investitii. Discutii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- El a fost intrebat, la Digi 24, daca "scartaie" coalitia de guvernare."In niciun caz. (...) Bineinteles ca este o coalitie in care sunt diferite obiective, dar aceleasi principii, pana la urma. Pe mine nu ma deranjeaza ca sunt discutii. Stiti bine cat am stat noi sa facem bugetul in coalitie, dar a…

- Premierul Florin Citu s-a declarat multumit, joi seara, de toti ministrii si a negat ca ar exista neintelegeri in coalitia de guvernare. El a fost intrebat, la Digi 24, daca "scartaie" coalitia de guvernare. "In niciun caz. (...) Bineinteles ca este o coalitie in care sunt diferite obiective, dar aceleasi…

- Premierul Florin Citu s-a declarat multumit, joi seara, de toti ministrii si a negat ca ar exista neintelegeri in coalitia de guvernare, potrivit agerpres.ro. El a fost intrebat, la Digi 24, daca "scartaie" coalitia de guvernare. "In niciun caz. (...) Bineinteles ca este o coalitie…

- Premierul Florin Cițu susține ca nu știa faptul ca ministrul Economiei, Claudiu Nasui, va solicita amanarea dezbaterilor pe Legea 5G și nici nu a fost informat in acest sens. ”Nu și ma surprinde ca a luat o astfel de decizie. Noi am trimis proiectul in coaliție, am discutat asupra lui și am…

- Premierul Florin Citu a declarat ca asteapta ca USR PLUS sa desemneze noul ministru al Sanatatii, avand in vedere ca portofoliul revine acestei formatiuni politice. Coalitia de guvernare poate merge mai departe, a adaugat Citu, precizand ca, in calitate de sef al Executivului, va evalua ministrii in…

- Premierul Florin Cițu anunța ca toate cluburile și restaurantele care incalca restricțiile impuse in pandemie vor avea activitatea suspendata. Deocamdata, parlamentarii nu au depus un asemena amendament la lege, insa Cițu spune ca daca e cazul, va emite un OUG. Citește și: Pagina lui Dominic…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, luni, ca va avea mai multe discuții privind situația epidemiologica din Romania, precizand ca exista o minoritate care nu respecta legea. „Va spun ca acolo unde nu se respecta legea voi fi intransigent”, a spus premierul, care așteapta soluții de la autoritațile locale.…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca Guvernul a adoptat, in sedinta de vinerea trecuta, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021, buget care ramane in „parametrii initiali”. ”Am aprobat Legea bugetului de stat pe 2021. Am aprobat Legea plafoanelor, a unor indicatori specificati in cadrul fiscal…