​Premierul desemnat Dacian Cioloş urmează să depună la Parlament programul de guvernare şi lista Cabinetului Premierul desemnat Dacian Ciolos este asteptat sa depuna luni, la Parlament, programul de guvernare si lista Cabinetului, scrie Agerpres. Duminica, Biroul National al USR si, ulterior, Comitetul Politic al partidului au aprobat lista membrilor Guvernului, propusi de Dacian Ciolos, si programul de guvernare.Citește și: Lista finala a Cabinetului Cioloș: Barna la Externe, Alin Stoica la Interne, Goțiu la Mediu / Se întorc Ghinea, Mihaila și Stelian Ion

Conform USR, lista de ministri este urmatoarea:



* prim-ministru - Dacian Ciolos



* ministrul Afacerilor Externe - Dan Barna



*… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Național al USR a agreat, duminica, lista de miniștri și forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre validare in Comitetul Politic al partidului. Biroul Național al USR a agreat, duminica, lista de miniștri și forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre…

- Biroul National al USR a finalizat, duminica, 17 octombrie, lista de ministri si programul de guvernare care vor fi propuse spre validare in Comitetul Politic al partidului. Intrunirea are loc duminica seara, de la ora 18:00. Lista de ministri si programul de guvernare vor fi depuse luni in Parlament…

- Biroul National al USR a aprobat, duminica, lista de ministri si forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre validare in Comitetul Politic al partidului, ce are loc in aceasta seara. Astfel pe lista il gasim pre vicepreședintele partidului Dan Barna la Externe, dar și pe Alin Stoica,…

- Biroul National al USR a agreat, duminica, lista de ministri si forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre validare in Comitetul Politic al partidului, care se va intruni la ora 18,00. Lista membrilor Cabinetului Ciolos si programul de guvernare vor fi depuse luni la Parlament…

- Biroul National al USR a agreat, duminica, lista de ministri si forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre validare in Comitetul Politic al partidului, care se va intruni in aceasta seara, de la ora 18:00, in format online, relateaza Agerpres.Astfel, potrivit Biroului de presa…

- Biroul National al USR a agreat, duminica, lista de ministri si forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre validare în Comitetul Politic al partidului, ce are loc duminica seara.Lista de miniștri și programul de guvernare, validate de Comitetul Politic, vor fi depuse…

- Biroul Național al USR a aprobat duminica lista de miniștri și forma finala a programului de guvernare care vor fi propuse spre validare in Comitetul Politic al partidului, ce are loc duminica seara, de la ora 18:00, potrivit unui comunicat al partidului. Propunerea USR de program de guvernare poate…

- UPDATE Dan Barna a anunțat ca si-a inregistrat demisia, alaturi de ceilalți ministri USR PLUS. In aceasta dimineața am facut ceea ce am anunțat. Am inregistrat și depus demisiile, impreuna cu miniștrii USR PLUS, la cabinetul premierului. Mergem mai departe”, scrie pe Facebook Dan Barna. Miniștrii din…