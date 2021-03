Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 60.000 de persoane, cetateni romani si straini, cu peste 30.000 de mijloace de transport (dintre care 14.400 de automarfare), au efectuat formalitatile de control prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari in ultimele 24 de ore, informeaza, joi, IGPF. Conform unui…

- Premierul desemnat al Republicii Moldova Natalia Gavrilita afirma ca echipa guvernamentala pe care o va propune saptamana viitoare in Parlament are sanse putine sa treaca testul Legislativului, intrucat este un Guvern care va lovi in coruptie si in schemele de delapidare a banilor publici. Vezi…

- Premierul desemnat, Natalia Gavrilița, spune ca echipa guvernamentala pe care o va propune saptamina viitoare in Parlament are șanse puține sa treaca testul Legislativului, intrucit este un Guvern care va lovi in corupție și in schemele de delapidare a banilor publici. Prim-ministrul desemnat mai spune…

- Peste 100 de manifestanti au fost arestati duminica in cursul unei adunari la Amsterdam unde circa 2.000 de persoane au protestat fata de restrictiile introduse ca urmare a pandemiei de COVID-19 si fata de guvernul olandez, care a demisionat vineri, noteaza AFP. Manifestantii s-au adunat dupa-amiaza…

- Florin Cițu este premierul desemnat de președintele Klaus Iohannis sa formeze un nou guvern, in cadrul coaliției PNL – USR-PLUS – UDMR. Noul premier desemnat are la dispoziție 10 zile, conform Constituției, sa nominalizeze miniștrii cabinetului. Cițu a anunțat inca de azi ca vrea ca noul Guvern sa funcționeze…

- Consiliul de Securitate al ONU a cerut marti plecarea mercenarilor si a luptatorilor straini din Libia, intr-o declaratie unanima care a inclus si Rusia, tara suspectata ca ar fi acoperit trimiterea in Libia a paramilitarilor din grupul privat rus Wagner, transmite AFP preluat de agerpres. In aceasta…

- Consiliul de Securitate al ONU a cerut marti plecarea mercenarilor si a luptatorilor straini din Libia, intr-o declaratie unanima care a inclus si Rusia, tara suspectata ca ar fi acoperit trimiterea in Libia a paramilitarilor din grupul privat rus Wagner, transmite AFP. In aceasta declaratie, cei 15…

- „Da, am infecția. Sunt confirmat pozitiv. S-a confirmat a doua zi dupa ce am intrat in izolare. Ma simt bine”, a declarat joi seara Alexandru Rafila.Viitorul deputat PSD de București a fost propus premier din partea social-democraților. Marcel Ciolacu a anunțat, joi seara, ca Alexandru Rafila a fost…