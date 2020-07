Stiri pe aceeasi tema

- Expertul roman la Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția ca, dupa pandemie, lumea ar trebui sa se gandeasca mai mult la sanatatea comunitatilor. Profesorul Rafila a vorbit, joi seara, la Pitești, alaturi de presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop, și doctorul Adrian Streinu Cercel, managerul…

- Guvernul a anunțat, sambata, ca premierul Ludovic Orban a achitat doua amenzi in valoare cumulata de 3.000 de lei – 2.500 lei pentru nepurtarea maștii de protecție in incinta și 500 de lei pentru fumat in spațiu inchis. Conform unor surse citate de Digi24.ro, premierul s-a dus singur la secția de poliție…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat vineri incetarea relatiei dintre tara sa si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), pe care a acuzat-o inca de la inceputul pandemiei de coronavirus ca este prea indulgenta cu Beijingul, relateaza AFP, ștrire preluata de Agerpres. ”Deoarece nu au reusit sa faca…

- Procurorii de la Parchetul Sectorului 1 sunt anchetați de Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție pentru zadarnicrea combaterii bolilor și abuz in serviciu, dupa ce au confiscat, in luna martie, teste COVID care ulterior au fost returnate firmei care le achiziționase. In 25 martie, procurorii…

- Curtea Constituționala arata, miercuri, ca Președintele și-a depașit atribuțiile și ca nu el, ci Parlamentul are competența de legiferare, prin lege organica, a regimului starii de urgența. Curtea Constituționala a replicat dur președintelui și pentru ca, inainte cu o zi, a deturnat sensul hotararii…

- Intr-un interviu pentru The Guardian, un oficial din conducerea tehnica a Organizației Mondiale a Sanatații a explicat ce se depisteaza in realitate la testul PCR in cazul bolnavilor vindecați de COVID-19. Rezultatele testelor care sugereaza ca persoanele din Coreea de Sud au fost reinfectate dupa…

- Sicilia a inceput deja sa se gandeasca la renașterea turismului post-coronavirus. Insula italiana a anunțat ca va acoperi jumatate din costurile de zbor și o treime din cheltuielile hoteliere pentru turiștii care doresc sa o viziteze, transmite digi24.ro. De asemenea, turistii pot primi bilete gratuite…

- Profesorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase ‘Matei Balș” din București, a explicat, intr-un interviu exclusiv acordat lui Mihai Gadea, ca vom scapa de pandemia de coronavirus in anul 2022. Profesorul Streinu-Cercel a declarat ca, cel mai probabil, vom fi nevoiți sa invațam…