Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va face o vizita oficiala de doua zile in Israel, anunta Guvernul Premierul Viorica Dancila va face, miercuri si joi, o vizita oficiala in Israel, la invitatia prim-ministrului Benjamin Netanyahu, urmand sa aiba intrevederi cu premierul israelian, precum si cu presedintele…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, vizita oficiala de doua zile in Israel Prim-ministrul Viorica Dancila este asteptata mâine la Ierusalim pentru o vizita oficiala de doua zile în Israel, la invitatia premierului Benjamin Netanyahu. Sefa Executivului de la Bucuresti va avea o întrevedere…

- Conform Guvernului, agenda vizitei include intrevederi cu omologul israelian Benjamin Netanyahu, cu presedintele statului Israel, Reuven Rivlin, cu liderul opozitiei din Knesset, Isaac Herzog, precum si cu Theophilos al III-lea, patriarhul grec-ortodox al Ierusalimului. "Vizita prim-ministrului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 25-26 aprilie, o vizita oficiala in Statul Israel, la invitatia omologului sau israelian, Benjamin Netanyahu, unde va avea intalniri si cu presedintele Statului Israel, Reuven Rivlin, precum si cu liderul opozitiei din Knesset, Isaac Herzog.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 25-26 aprilie, o vizita oficiala in Statul Israel, la invitația prim-ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu, a anunțat, marți, Guvernul Romaniei, intr-un comunicat oficial. Vizita șefei Executivului a fost vehiculata pe surse și vine in…

- Prim ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 25 26 aprilie, o vizita oficiala in Statul Israel, la invitatia prim ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu, potrivit unui comunicat de presa.Agenda vizitei include intrevederi cu omologul israelian, Benjamin Netanyahu, presedintele Statului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va efectua, in perioada 25-26 aprilie, o vizita oficiala in Statul Israel, la invitația prim-ministrului Statului Israel, Benjamin Netanyahu. Vizita vine in contextul scandalului din Romania pe tema mutarii ambasadei din Tel Aviv la Ierusalim.Agenda vizitei include…

- Vizita premierului Dancila in Israel, discutata in ultima ședința a conducerii Camerei. Potrivit documentului dezbatut in ședința Biroului Permanent al Camerei Deputaților, fostul aghiotant al lui Liviu Dragnea, Adrian Mladinoiu, actual secretar de stat in Guvern, a fost responsabil de pregatirea deplasarii…