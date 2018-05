Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, premierul Viorica Dancila se afla la Vatican pentru o intalnire cu Sanctitatea Sa Papa Francisc. Informațiile venite din culisele intalnirii dintre aceștia anunța vizita Suveranului Pontif in Romania, in 2019. Varicanul dezminte aceasta informatie si transmite ca un anunt despre o…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat vineri, dupa intalnire cu Papa Francisc, o vizita a Suveranului Pontif in Romania, care ar urma sa aiba loc la inceputul anului viitor. Varicanul dezminte aceasta informatie si transmite ca un anunt despre o eventuala vizita va fi facut simultan de cele doua parti:…

- “Nu-mi voi da demisia atata timp cat am sprijinul presedintelui partidului, sprijinul coalitiei de guvernare si sprijinul dumneavoastra”, a afirmat, joi, Viorica Dancila la Consiliul Național al organizației pensionarilor din PSD. Premierul a ținut sa le transmita pensionarilor PSD ca este rensponsabila…

- Punctul de pensie se va majora de la 1.000 la 1.100 lei, de la 1 iulie, data de la care pensia minima va crește la 750 de lei, a anunțat premierul Viorica Dancila. “Avem în vedere creşteri de pensii începând cu 1 iulie anul acesta, astfel încât vom creşte…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, declara, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca tara sa regreta ca s-a creat un "clivaj" intre Executivul si Presedintia din Romania pe tema discutiilor referitoare la mutarea ambasadei romane de la Tel Aviv la Ierusalim, dar spera ca "lucrurile…

- „Sa va lamureasca Traian Basescu. Eu n-am inteles asta din discursul meu, dar daca el a tradus asa...”, a declarat Liviu Dragnea la finalul sedintei informale a BPN, referitor la declaratiile lui Traian Basescu potrivit carora PSD il sustine pe presedintele Klaus Iohannis pentru preluarea presedintiei…

- Dancila, semnal de susținere pentru Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat pentru presedintia Romaniei, a spus premierul, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta spune ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, privind alegerile de la sfarșitul lui 2019, dar precizeaza ca…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, s-a intalnit luni cu premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Este prima intalnire dintr-o serie de discutii pe care premierul Viorica Dancila le va avea cu reprezentantii ambasadelor straine in Romania. Intr-un raspuns transmis Digi24, ambasada americana…