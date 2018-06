Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut joi, in contextul vizitei de lucru pe care o efectueaza in Lituania, o intrevedere cu presedintele Parlamentului lituanian, Viktoras Pranckietis, discutiile vizand teme legate de relatia bilaterala dintre cele doua state si aspecte privind agenda europeana si cea…

- Decizia Comisiei Europene de declansare a procedurii de infringement impotriva Romaniei pentru nerespectarea Directivei europene 343/2016 privind prezumtia de nevinovatie este cea mai buna dovada ca ceea ce se intampla in Romania nu este despre reforma in justitie, ci despre interesele personale ale…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca premierul Viorica Dancila nu are de ce sa demisioneze. "Nu are de ce sa-si dea demisia si are suportul nostru in continuare", a spus Dragnea. Social democrații susțin ca declarația de vineri…

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. La sedinta nu va lua parte si…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Linas Linkevicius, ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, context in care seful Executivului roman a mentionat o serie de domenii in care "cooperarea sectoriala poate fi consolidata, printre care IT,…