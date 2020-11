Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Croației, Andrej Plenkovic, a intrat in carantina pentru zece zile, dupa ce sotia sa a fost testata pozitiv COVID-19, a anunțat sambata purtatorul de cuvant al guvernului de la Zagreb, informeaza dpa si Reuters, potrivit Agerpres.

- Premierul croat Andrej Plenkovic a intrat intr-o perioada de carantina de zece zile dupa ce sotia sa a fost testata pozitiv pentru COVID-19, conform unui anunt facut sambata de purtatorul de cuvant al guvernului de la Zagreb, informeaza dpa si Reuters. "Premierul Plenkovic a fost testat sambata si rezultatul…

- Deputatul PNL de Argeș, Danuț Bica a fost testat pozitiv cu Covid-19 la inceputul acestei saptamani și in prezent se afla internat la Spitalul de la Valea Iașului. In urma cu doua saptamani soția domniei sale a fost, de asemenea, testata pozitiv. Danuț Bica: ”In urma cu doua saptamani, mai exact pe…

- Prim-ministrul britanic, Boris Johnson, este in auto-izolare dupa ce a fost in contact cu o persoana testata pozitiv pentru COVID-19, a anuntat Downing Street duminica. Seful guvernului de la Londra, care a fost internat pentru infectie cu coronavirus in aprilie trecut, nu are simptome si continua sa…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a parasit joi summitul european, la mai putin de o ora de la inceputul acestuia la Bruxelles, dupa ce a aflat ca a fost in contact cu o persoana testata pozitiv pentru COVID-19, transmite Reuters. ''Tocmai am fost informata ca un membru al…

- Ziarul Unirea Primarul ales al orașului Abrud, Cristian Alexandru Albu, a intrat in izolare, dupa ce soția sa a fost testata pozitiv cu COVID-19 Primarul ales al orașului Abrud, Cristian Alexandru Albu, a intrat in izolare cu familia, dupa ce soția sa a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus. „In…

- Noul primar al orașului Abrud, Cristian Albu, a intrat in izolare impreuna cu familia, dupa ce soția sa a fost testata pozitiv pentru coronavirus. Cristian Albu a dat dovada de transparența și a transmis chiar el ca soția sa lucreaza la Centrul de Ingrijire și Asistența de la Abrud unde angajații sunt…

- Silvio Berlusconi, fostul premier al Italiei, a fost testat pozitiv la coronavirus, relateaza Reuters. Berlusconi, in varsta de 83 de ani, este asimptomatic și se afla in izolare la domiciliu. Acesta continua sa lucreze de acasa.„Este asimptomatic și se afla in izolare la reședința sa din Arcore“, a…