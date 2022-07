Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de la Zagreb nu i-au permis duminica presedintelui Serbiei, Aleksandar Vucic, sa faca o vizita privata la lagarul de la Jasenovac, cunoscut ca "Auschwitzul croat", relateaza AFP și Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Tudor Simota, director general in cadrul direcției de supraveghere și control a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a ocupat funcția de președinte al instituției timp de 5 zile, inainte ca premierul Nicolae Ciuca sa numeasca un inlocuitor. Deranjat de activitatea ONJN, Simota face acuzații…

- Sindicatele au anuntat ca se asteapta ca zeci de mii de oameni sa participe la un protest la Bruxelles. Trenurile circula, partial, pentru a permite protestatarilor sa ajunga in capitala. Aeroportul din Bruxelles a anuntat ca nu poate permite zborurilor de pasageri sa plece, deoarece greva s-a extins…

- Premierul sarb, Ana Brnabic, a declarat ca cele peste 100 de amenințari cu bomba care au provocat evacuari in masa ale școlilor și locurilor publice fac parte din presiunile asupra Belgradului din strainatate din cauza refuzului sau de a impune sancțiuni

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a venit cu o reacție astazi, dupa ce luni a propus public comunitații clujene, sa investeasca intr-o singura forța fotbalistica „care sa caștige Champions League”, in mesajul de felicitare adresat CFR. Tișe pare nedumerit de reacția fanilor „U”, care…

- WRS a reprezentat Romania in finala Eurovision 2022, de sambata, 14 mai, cu piesa Llamame. Din pacate. Țara noastra s-a clasat pe locul 18 in concurs, cu doar 65 de puncte primite. WRS a transmis un mesaj de mulțimire pentru toți cei care i-au fost alaturi in aceasta perioada, care au votat și care…

- Serbia a prezentat noile sale rachete sol-aer de fabricație chineza, o demonstrație de putere militara intr-un moment in care Belgradul face un exercițiu de echilibru delicat in legatura cu invazia Rusiei in Ucraina, relateaza Al Jazeera. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Potrivit unui sondaj Ipsos, in cazul unui referendum in Serbia, 44% dintre sarbi s-ar opune aderarii țarii lor la UE, iar 35% ar fi in favoarea aderarii. Este pentru prima data in ultimii 20 de ani cand sunt mai mulți sarbi care se opun UE decat cei care sunt in favoarea ei. Pentru președintele Aleksandar…