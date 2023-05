Stiri pe aceeasi tema

- ”In ultimul raport prezentat de Institutul National de Statistica, o cifra este foarte importanta si anume faptul ca inflatia a scazut in primul trimestru la 11,2, ca atare vom continua sa luam masuri si sa facem in asa fel sa ne incadram cu inflatia poate mai devreme de sfarsitul anului, sa fie de…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat, cu ocazia prezentarii Raportului trimestrial asupra inflației, ca se așteapta la unele scaderi ale prețurilor alimentelor, menționand aici uleiul. ”Dar la alte produse nu putem sa ne dam seama. Dar suntem aproape siguri ca nu vor mai urma creșteri mari de…

- S-a manifestat și cred ca se manifesta și la noi fenomenul de shrinkflation (inflația mascata), a confirmat miercuri un oficial al Institutului Național de Statistica intr-o intalnire cu presa. ”Am simțit-o pe pielea mea- o pizza de 32 de cm „intrase la apa” și avea 28 de centimetri dar prețul ii ramasese…

- Sabin Sarmaș, presedintele Comisiei pentru tehnologia informatiei si comunicatiilor din Camera Deputaților, spune ca in Romania digitalizarea a inceput, punand carul inaintea boilor și nu cu lucrurile de baza, cum ar fi fost normal. „Noi am inceput digitalizare in Romania punand ușor carul inaintea…

- In luna martie 2023 volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul a crescut fata de luna februarie 2023 cu 17,9%, a anunțat vineri Institutul Național de Statistica. Pe primele 3 luni din an, creșterea a fost de 5%.

- O interpelare a unui deputat USR de Bacau privind activitatea Institutului Național de Statistica condus de eternul Tudorel Andrei scoate in evidența o situație incredibila privind modul de calcul al salariului de baza minim brut pe țara garantat in plata pentru 2023. Lege este, dar nu se aplica Deputatul…

- COMUNICAT DE PRESA Dezvoltarea constructiilor, unul dintre principalele motoare ale cresterii economice din Romania Masurile stimulative adoptate de Guvernul liberal Nicolae Ciuca au condus la o creștere a

- Masurile stimulative adoptate de Guvernul liberal Nicolae Ciuca au condus la o creștere a sectorului construcții in ianuarie 2023 cu aproape 6% fata de aceeași perioada a anului trecut, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). Constructiile ingineresti, adica infrastructura,…