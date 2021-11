Stiri pe aceeasi tema

- Rata dobanzii la creditele pe termen lung luate de Romania a inregistrat un nou maxim in luna octombrie, ajungand la pragul de 4,7%, dupa ce in luna septembrie aceasta atinsese 4%. Și luna trecuta Romania a...

- Sute de muncitori, zeci de autobasculante, foreze, cife, excavatoare si buldoexcavatoare lucreaza pe santierul unui tronson de autostrada din Romania. Desfasurarea de forte aminteste mai degraba de felul in care se lucreaza in China decat de stilul romanesc.

- Pentru ca nu au nicio pregatire sau consiliere psihologica, autoritațile nu știu ca „pedepsele” (constrangerile) trebuie astfel date incat sa nu invalideze liberul arbitru, trezind astfel o reacție aproape iraționala la oameni, spune Daniel David, președintele Asociației Psihologilor din Romania și…

- Oleg Danovski a fost un dansator si coregraf roman, intemeietorul scolii romanesti de balet modern, fondatorul si directorul primului teatru de balet din Romania, institutie care din 1990, prin hotararea ministrului culturii, Andrei Plesu ii poarta numele Teatrul National de Opera si Balet "Oleg Danovskildquo;…

- Cu toate ca, in prezent, se poate vorbi doar de planuri, Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) apreciaza ca procesul pentru dezvoltarea sistemului penitenciar romanesc are un ritm “intens”. Intr-un comunicat de presa remis cotidianului național “Romania libera”, ANP, susține ca “ritmul de…

- "Daca e cineva care cunoaste bine aceasta institutie militara si pe comandantul ei, .. are toata speranta ca, aceasta mica flotila va deveni Flota, spre cea mai mare fericire a tarii noastreldquo;.Colonelul Eustatiu Pencovici, delegatul Romaniei in Comisia Europeana a Dunarii Prin Inaltul Decret nr.2408,…

- “Uniunea Nationala a Societatilor de Intermediere si Consultanta in Asigurari (UNSICAR) a luat nota de decizia Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) privind masura retragerii autorizatiei de functionare pentru City Insurance, in urma respingerii planului de redresare intocmit de catre…

- Un tronson aflat in lucru al Autostradazii Transilvania, Nadaselu - Zimbor, da mari batai de cap constructorului din cauza alunecarilor de teren. In zona au mai aparut astfel de probleme si pe tronsonul Gilau - Nadaselu, unde portiuni de sute de metri s-au surpat in repetate randuri.