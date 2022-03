Premierul Nicolae Ciuca va participa, luni, la reuniunea sefilor de Guvern ai statelor NATO din Europa de Sud-Est, organizata la Sofia, informeaza AGERPRES . Potrivit unui comunicat al Guvernului, reuniunea va fi gazduita de prim-ministrul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov. „Intalnirea de maine va oferi prilejul de a aprofunda consultarile asupra consecintelor invaziei Rusiei in Ucraina si a securitatii din Europa de Sud-Est. Aceste discutii au loc la momentul potrivit, avand in vedere ca sunt organizate imediat dupa summitul NATO de la Bruxelles, de saptamana trecuta, la care am participat impreuna…