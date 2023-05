Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat reducerea cu 10% a cheltuielilor ministerelor si inghetarea angajarilor la stat, cu excepția invatamantulului si sanatații, domenii care au, in continuare, nevoie de personal. Premierul Ciuca a anunțat noile masuri pe pagina sa de Facebook: ”Am incheiat, impreuna cu…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri, la Piatra Neamt, ca sondajele efectuate la nivelul fiecarui partid ar arata ca peste doua treimi dintre romani ar dori ca numarul alegerilor de anul viitor sa fie redus. „Atunci cand am discutat comasarea alegerilor nu am facut-o voluntar, ci am avut in vedere…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri ca liderii coaliției de guvernare au discutat ca eventuala suprataxare a veniturilor bugetarilor care depașesc salariul președintelui sa fie facuta cu 16%. remierul a dat asigurari ca ”nu se discuta despre impozit progresiv”. Despre discutiile privind introducerea…

- Premierul Nicolae Ciuca, presedinte al PNL, a declarat, luni, la Focsani, ca exista trei posibile scenarii pentru comasarea alegerilor de anul viitor, dar a cerut specialistilor din partid sa gaseasca solutii care sa fie legale, constitutionale pentru organizarea comasata a acestora, informeaza AGERPRES…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat miercuri inainte de ședința de Guvern ca susține inființarea unei companii de stat in asigurari, dar care sa vanda și RCA, avand discuții in acest sens și cu ASF și cu CEC Bank.

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca nu au existat discutii cu privire la posibilitatea reducerii TVA la alimente. „Cand exista cresteri de preturi, reducerea TVA a fost foarte repede absorbita in pret si efectul nu a fost pe masura intentiei initiale”, a adaugat prim-ministrul. „Nu am discutat despre…

- Alianta pentru Unirea Romanilor a depus un proiect de lege, miercuri in Parlament, pentru reducerea numarului de parlamentari, prin modificarea cotei de reprezentare. Potrivit initiativei, un deputat ar urma sa fie ales cu 90.000 de voturi, iar un senator cu 210.000. Conform comunicatului de presa…