Premierul Ciucă, despre taxa de solidaritate: „Nu e bine că a căpătat valențe politice” Nicolae Ciuca spune ca dezbaterea si pozitionarea politica de o parte si de alta nu este tocmai cel mai potrivit lucru, referitor la taxa pe care OMV nu vrea s-o plateasca in Romania. ”In tot acest coontext, eu cred ca dezbaterea si pozitionarea politica de o parte si de alta nu este tocmai cel mai potrivit lucru. Ceea ce este important si va rog sa aveti incredere ca am avut si vom continua sa avem aceeasi abordare, indiferent despre cine este vorba si nu m-as referi la o companie anume, pentru ca discutam despre implementarea unei directive europene care, asa cum a fost prezentat in raspunsul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

