Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, marti, ca a discutat cu ministrul Mediului, Tanczos Barna, dupa ce Blue Air a anuntat suspendarea zborurilor. Prim-ministrul a cerut solutii pentru a debloca situatia, pentru ca ”nu putem lasa romanii sa astepte in aeroporturile din care urmau sa vina catre tara”.…

- Zborurile Blue Air au fost suspendate incepand de marti, 6 septembrie, pentru o perioada de o saptamana, respectiv pana pe 12 septembrie, potrivit site-ului de informatii aeroportuare BoardingPass.ro. La Iasi, primul zbor afectat este cel de marti, de la ora 18.20, spre Londra. Aeroportul International…

- Blue Air Aviation a anuntat, marti, ca "se vede obligata" sa sisteze toate zborurile programate sa plece din Romania, respectiv din Bucuresti ndash; Otopeni, Bacau, Cluj Napoca si Iasi, pana luni, 12 septembrie 2022. Compania aeriana a invocat poprirea conturilor de catre Ministerul Mediului si reclama…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit luni intr-un discurs in fața elevilor despre valoarea ”integritații” la școala, despre ”calea corecta” in educație. ”Educația este un drum frumos, pe care va doresc sa il parcurgeți cu mult curaj și cu incredere. Școala este un spațiu decisiv al formarii voastre.…

- Ministerul Mediului vrea sa compenseze scumpirile din ultima perioada a lemnului de foc și propune un ajutor de 150 de lei pe metru cub de lemn pentru orice persoana care folosește lemnul pentru incalzire. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat intr-o conferința de presa ca persoanele care vor…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca masura de interventie imediata in caz de pericol in privinta ursilor care intra in localitati, fara derogare de la Ministerul Mediului, care a fost adoptata anul trecut si care a fost una controversata si contestata, "si-a dovedit eficienta". El sustine…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, spune ca o mare parte din țara este afecta de seceta, in diferite stadii. Dunarea a ajuns la cel mai scazut nivel din ultimii 30 de ani. In aceste condiții, Guvernul cere populației sa nu faca risipa de apa. De asemenea, premierul Nicolae Ciuca le-a cerut ministrilor…

- Cele 40 de lacuri de acumulare, cu importanta strategica, sunt la un grad de umplere de 68- . Apel la consum rational al apei potabile. Ministrul Mediului, Tanczos Barna a declarat, miercuri, in sedinta de Guvern, ca 70- din tara este afectata de diverse faze ale secetei pedologice, iar in privinta…