- Premierul Florin Citu a declarat sambata, la Focsani, ca in cadrul Programului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) vor intra doar acele proiecte care pot fi finalizate pana in anul 2026, iar banii vor fi decontati doar in momentul in care vor fi atinse tintele stabilite la aprobarea respectivelor…

- Premierul Florin Citu a declarat sambata, la Focsani, ca vrea ca ”emblema” Guvernului pe care il conduce sa fie constructia de spitale noi, subliniind ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) va cuprinde sume pentru aceste proiecte. ”Cred ca cel mai important lucru si sigur va ramane emblema,…

- Asa cum am fost interesat in calitate de presedinte al Consiliului Judetean pentru a aduce cat mai multi bani in Iasi asa sunt si acum, ca senator in Parlamentul Romaniei. Din acest motiv, voi profita de orice ocazie pentru a sustine proiectele Iasului, dar si pentru a contribui la alocarea unor resurse…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a discutat miercuri cu reprezentantii sindicatelor din domeniu, in cadrul unei intalniri organizate la Guvern de premierul Florin Citu, despre salarizarea personalului din invatamant, necesitatea urgentarii vaccinarii personalului din educatie si masurile de reforma…

- Memorandumul complet poate fi accesat . „Cel de-al treilea memorandum este cel privind calendarul de actualizare a PNRR, a acestui program, Planul National de Redresare si Rezilienta de la care cu toti avem asteptari foarte mari. Prin memorandumul adoptat astazi s-a stabilit o modalitate de lucru,…

- BNS a transmis duminica, printr-un comunicat de presa, ca trebuie valorificata oportunitatea alocarilor semnificative pentru reducerea decalajelor, dar si pentru o dezvoltare sustenabila, mentionand ca pana la finalul anului 2022 datoria publica va depasi 60% din PIB. “Avem nevoie de un nou model de…