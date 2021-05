Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu precizeaza ca le-a solicitat reprezentantilor organizatiei patronale Concordia, in cadrul unei intalniri desfasurate, luni, la Palatul Victoria, sa sustina campania de vaccinare anti-COVID, subliniind ca implicarea mediului de afaceri in acest proces este esentiala. "Am avut astazi…

- Ce nu scoate premierul Romaniei pe gura doar-doar va convinge cați mai mulți oameni sa se vaccineze. „Daca s-ar putea, m-aș vaccina din nou, dar se pare ca nu se poate”, a spus miercuri Florin Cițu. El a mai precizat ca va incerca sa ajute campania de vaccinare. „Da, voi fi prezent (la primul maraton…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 va fi accelerata, atat in mediul urban, cat si in mediul rural, pentru a oferi cat mai multor oameni sansa la imunizare impotriva virusului si revenirea treptata la o viata normala, a anuntat premierul Florin Citu dupa intalnirea cu

- Social-democrații acuza ca, din cauza scandalurilor din interiorul coaliției, populația iși pierde increderea in vaccinare. ”Campania de vaccinare se indreapta cu pasi repezi spre un rasunator esec! Doar 30% dintre batranii si bolnavii cronici au fost vaccinati pana in acest moment, iar numarul celor…

- Premierul Florin Cițu a explicat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca restricțiile anti-pandemie adoptate in ultima perioada sunt necesare. „In februarie ianuarie țin minte ca tot primeam intrebari referitoare la diferența asta dintre Romania și Europa pentru ca in Europa erau masuri tot mai…

- Programarile pentru etapa a III-a a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 vor putea fi facute online, pe platforma naționala vaccinare-covid.gov.ro , incepand din 15 martie 2021. Autoritațile și-ar dori ca pentru aceasta etapa sa fie activate toate cele peste 750 centre de vaccinare din țara, insa…