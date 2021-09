Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu este o persoana care a avut "grave probleme" cu legea in trecut si care "abuzeaza de ea in prezent", se arata in textul motiunii "Demiterea Guvernului Citu, singura sansa a Romaniei de a trai", depusa vineri seara de catre USR PLUS si AUR. Potrivit acesteia, Romania este condusa…

- Premierul Florin Cițu nu știe cat costa o paine in Romania, pentru ca nu consuma paine, s-a justificat el in fața ziariștilor. „Știți cat este prețul la o franzela, la un litru de ulei?”, a fost intrebat Florin Cițu. „Nu pot sa spun, nu mananc paine. Incerc sa nu mananc paine”, a zis premierul Romaniei.…

- Premierul Romaniei este catalogat drept „nesimțit” dupa ce s-a laudat pe Facebook „a intervenit” și a rezolvat el cu transferul in strainatate a doi mari arși, dupa accidentul de la Petromidia. Intervenția ii aparține deputatul USR-PLUS de Buzau, Emanuel Ungureanu. „Cițu uita sau nu știe faptul ca exista…

- Plenul reunit al Parlamentului a dezbatut și votat, ieri, moțiunea de cenzura a PSD intitulata „Romania ESUATA. Recordul fantastic al Guvernului Citu”, inițiata de 156 de deputați și senatori PSD. „Guvernarea PNL-USR-UDMR conduce economia Romaniei spre prapastie cu o viteza uluitoare si este momentul…

- Premierul Florin Citu s-a adresat marti, in plenul Camerelor reunite, PSD, la dezbaterea motiunii de cenzura, spunand ca PSD a dezvoltat o obsesie personala, ca social-democratilor le e frica si ca guvernarea e puternica si unita. Camera Deputatilor si Senatul s-au reunit marti in sedinta comuna pentru…

- Premierul Florin Citu a transmis, marti, un mesaj cu ocazia comemorarii a 80 de ani de la Pogromul din Iasi in care subliniaza ca "nu trebuie sa lasam niciodata ca istoria insangerata sa se repete". "Ultimele zile din iunie ne amintesc in fiecare an de o perioada dureroasa prin care Romania a trecut…

- Premierul Florin Citu a precizat luni ca Romania vinde vaccin anti-COVID-19 mai multor tari, Danemarca urmand sa primeasca un milion de doze. El a fost intrebat cu privire la dozele de vaccin anti-COVID-19 care urmeaza sa expire. „Avem aceste statistici. O parte dintre doze au fost exportate. Nu dintre…

- Premierul Florin Citu a declarat, joi, la Timisoara, ca in problema migrantilor este vorba despre siguranta romanilor si a cetatenilor care vin in Romania, dar si ca au fost alocate toate resursele necesare pentru a gestiona aceasta problema cat mai bine. Citu a adaugat ca nu a primit vreo cerere…