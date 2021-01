Premierul Cîțu, avertisment după tragedia de la Institutul „Matei Balș”: Vinovații vor suporta consecințele. Autoritățile se bâlbâie Premierul Florin Cițu a mers sambata la Institutul Matei Balș. Șeful Guvernului spune ca vinovații pentru incendiul care a avut loc vineri dimineața vor suporta consecințele. „Astazi am fost sa vad ce s-a intamplat la Institutul Matei Balș. Am mers pentru a ma asigura ca nu le lipsește nimic celor care cerceteaza cauza incendiului și ca nu va exista pauza in aceasta ancheta. Avem nevoie de adevar cat mai repede. Am discutat cu managerul institutului, Maria Nițescu, și cu doctorul Apostolescu, care a fost de garda in noaptea incendiului. Mai sunt foarte multe lucruri de facut in spitalele noastre.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

