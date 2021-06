Premierul Cîțu anunță simplificarea procedurilor de acordare a ajutoarelor de urgență Ajutoarele de urgența vor putea fi accesate mai ușor, Guvernul urmand sa ia o decizie in acest sens in scurt timp. „Aș vrea sa anunț acum o Hotarare de Guvern pentru a ne asigura ca ajutoarele de urgența ajung rapid la persoanele care au nevoie. Vom da o Hotarare de Guvern care sa instituie o derogare de la procedura normala de acordare a ajutoarelor de urgența. Aceasta hotarare stabilește sume fixe, in funcție de gradul de afectare a gospodariilor. Comisia de evaluare a pagubelor din prefecturi face evaluarea in teren, intocmește liste, listele se depun, se centralizeaza și se trimit ministerului,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Vom da si voi vorbi cu ministrul Muncii pentru a pregati o hotarare de guvern care sa instituie o derogare de la procedura normala de acordare a ajutoarelor de urgenta prin Legea 416/2001 sau HG 50/2011. Aceasta hotarare de guvern stabileste sume fixe in functie de gradul de afectare al gospodariilor…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca saptamana viitoare Guvernul va adopta o hotarare referitoare la acordarea ajutoarelor de urgenta in cazul inundatiilor. "Vom da si voi vorbi cu ministrul Muncii pentru a pregati o hotarare de guvern care sa instituie o derogare de la procedura normala…

- Guvernul ar putea aproba o ordonanța de urgența pentru a opri majorarea alocațiilor copiilor in acest an, a anunțat joi primul – ministru Florin Cițu. Premierul a anunțat ca, daca legea nu va fi modificata in Parlament, Guvernul va aproba o ordonanța de urgența pentru a amana creșterea alocațiilor.…

- Guvernul a aprobat joi, la propunerea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, ca evenimentele private, de tipul nuntilor, botezurilor etc., sa poata fi desfasurate in restaurant pana la ora 2,00, prelungindu-se astfel programul restaurantelor doar pentru evenimente private cu doua ore.…

- Principalele masuri de relaxare anuntate de premierul Florin Cițu: – A crescut numarul participantilor la manifestari in spatii deschise, de la 500 la o mie de persoane. Pot participa persoane vaccinate, care au trecut prin boala sau testate; – S-a marit la 8 numarul de persoane care pot circula in…

- Guvernul are vineri sedinta, de la ora 20.30, pentru a aproba noi masuri de relaxare, incepand cu data de 15 mai. Printre acestea se numara renuntarea la purtarea mastii in spatiile deschise, cu exceptia pietelor, targurilor si statiile de autobuz, eliminarea restrictiilor de circulatie pe timpul…

- Guvernul are vineri sedinta, de la ora 20.30, pentru a aproba noi masuri de relaxare incepand cu data de 15 mai. Printre acestea se numara renuntarea la purtarea mastii in spatiile deschise, cu exceptia pietelor, targurilor si statiile de autobuz, eliminarea restrictiilor de circulatie pe timpul…

- In Romania nu va exista o limitare a calatoriilor interne bazata pe certificatul verde digital care urmeaza sa fie aprobat de Uniunea Europeana in data de 14 mai, insa tara isi va asuma acest certificat pentru deplasarile internationale, a declarat Calin Ile, presedintele Federatiei Industriei Hoteliere…