- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a reușit sa obțina succese diplomatice semnificative in ceea ce privește protejarea intereselor și cetațenilor romani și conaționalilor din zone de conflict internaționale. In doar doua zile, premierul Ciolacu a reușit sa se implice in doua situații critice, oferind…

- Continua disputele dintre social-democrați și liberali pe tema tipului de impozitare care ar fi de dorit pentru viitor in Romania. In timp ce premierul Marcel Ciolacu se declara un adept clar al impozitarii progresive, unii liberali il contreaza dur și susțin ca in momentul cand va fi introdusa aceasta…

- Marcel Ciolacu vorbește despre discuția sa cu reprezentanții FMI. Premierul s-a aratat convins ca țara noastra va avea a doua creștere economica din Europa. Am creat cadrul general pentru a incepe aceste reforme, iar Fondul, spune Ciolacu, s-a aratat bucuros ca a pornit prin aceste masuri. „Sa nu…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, ca o vede pe sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, drept candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor si ca presedintele PSD, Marcel Ciolacu, ar trebui sa fie candidatul social-democratilor la acest scrutin, potrivit Agerpres. „Da.…

- Marcel Ciolacu nu mai umbla cu sutele de lei in buzunarul de la piept. el a fost pus in situația de a-l ruga pe prietenul sau din partid și din copilarie, Lucian Romașcanu, sa-i achite cumparaturile facute la un targ din Buzau. Premierul Ciolacu a vizitat, vineri, la Buzau, Targul de Carte Gaudeamus…

- Vizita de lucru a ministrului Agriculturii, Florin Ionuț Barbu, in județul Buzau, a fost completata de cea a premierului Marcel Ciolacu, prezent, de asemenea, la mai multe evenimente organizate vineri. ,,Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, a efectuat vineri, 22 septembrie 2023,…