Premierul Ciolacu spune că e şantajat de şefii companiilor de jocuri de noroc și solicită ajutorul statului Premierul Marcel Ciolacu a acuzat ca exista „o forma de santaj” la adresa lui, cat si a altor responsabili ai statului roman, dupa ce a propus proiectul de lege privitor la eliminarea pacanelelor din orase. „In caitatea mea de prim-ministru, solicit statului roman sa vada daca vorbim de o incalcare a legii si de un santaj sau vorbim doar de un fenomen intamplator”, a adaugat liderul PSD. „Am vorbit cu domnul Simonis, o analiza pe ceea ce inseamna aceste jocuri de noroc. Normal ca mi-am luat partea din lege de jocuri de noroc, la Guvern, si am inceput sa lucrez impreuna cu expertii din Ministerul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

