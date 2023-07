Stiri pe aceeasi tema

- CITESTE SI BREAKING NEWS Gigi Becali, prima reacție dupa ce Marcel Ciolacu a trimis Corpul de Control la CSA Steaua 13:12 3909 Fotbal feminin: Capitanul Australia rateaza primele doua meciuri de la CM 14:00 0 Cupa Mondiala de fotbal feminin: Noua Zeelanda a produs surpriza si a invins Norvegia, scor…

- Premierul Marcel Ciolacu a dispus Corpului de Control sa se duca la Clubul Sportiv al Armatei Steaua și sa investigheze, dupa ce FCSB nu a primit acceptul de a juca in Ghencea derby-ul cu Dinamo.

- Gigi Becali este incantat ca Marcel Ciolacu a trimis Corpul de Control la CSA Steaua, dupa ce FCSB a primit din nou „interzis” in Ghencea. Omul de afaceri este convins ca cei care conduc clubul armatei nu au fost de buna credința și spune ca unul dintre contestari, juristul Florin Talpan, va avea probleme…

- Corpul de control al premierului Marcel Ciolacu efectueaza, incepand de joi, verificari cu privire la activitatea Clubului Sportiv al Armatei Steaua, cercetand, intre altele, modul de administrare a Complexului sportiv Steaua Ghencea, au precizat pentru Agerpres surse guvernamentale.

- Premierul Ciolacu a afirmat ca secretarul de stat Bogdan Despescu l-a anuntat ca a dispus deja controale la Inspectoratele Judetene de Politie din Arad, Maramures,... The post Secretarul de stat Bogdan Despescu a dispus control la IPJ Arad și in alte șase județe appeared first on Special Arad · ultimele…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 20 iulie 2023, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea art. 485 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.Va prezentam textul integral al cererii: CITESTE SI BREAKING NEWS…

- Premierul Marcel Ciolacu a dispus, marti, trimiterea Corpului de control al prim-ministrului pentru a verifica activitatea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilitati, au precizat surse guvernamentale citate de Agerpres.

- Premierul Ciolacu spune ca, din cauza deficitului bugetar crescut și a situației economice actuale a țarii nu este momentul pentru introducerea de noi taxe. ”Știm cu toții ca Romania a avut un deficit de 9,2%, cel mai mare din UE. Acest deficit a venit dupa o perioada cu un deficit de sub 3%. Toate…