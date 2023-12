Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut ministrului Educației Ligia Deca sa vina cu soluții privind criteriile de performanța in invațamant, dupa ultimele rezultate ale Romaniei ale testelor PISA.

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, luni, consultari cu reprezentantii sindicatelor din educatie asupra aspectelor legate de salarizarea din sistemul de invatamant si buna functionare a procesului educational, seful Executivului afirmand ca impreuna au gasit solutiile pentru eliminarea inechitatilor salariale…

- Premierul Marcel Ciolacu are programate, pentru luni la ora 12:00, consultari cu reprezentanții sindicatelor din domeniul educației, conform unui anunț oficial emis de Palatul Victoria. Aceasta intalnire face parte dintr-o serie de discuții, avand in vedere ca șeful Guvernului s-a mai intalnit cu sindicatele…

- Premierul Marcel Ciolacu are programate, pentru luni la ora 12:00, consultari cu reprezentanții sindicatelor din domeniul educației, conform unui anunț oficial emis de Palatul Victoria. Aceasta intalnire face parte dintr-o serie de discuții, avand in vedere ca șeful Guvernului s-a mai intalnit cu sindicatele…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea o noua intalnire cu sindicatele din Educație, anunța un comunicat plasat pe site-ul Guvernului Romaniei. Astfel, in ziua de luni, 23 octombrie 2023, sunt programate “Consultari cu reprezentanții sindicatelor din educație”. Intalnirea cu liderii sindicali se va desfașura…

- Premierul Marcel Ciolacu va avea, luni, la ora 12.00, consultari cu reprezentanții sindicatelor din educație, potrivit programului oficial anunțat de Palatul Victoria. Șeful Guvernului s-a mai intalnit și in 16 octombrie cu sindicatele din invațamant. Citește și UE: Masuri de combatere a criminalitații…

- Gala Societații Civile, un proiect The Institute, a premiat caștigatorii competiției aseara, 26 septembrie, in cadrul Festivitații de Premiere ce a avut loc la Ateneul Roman. Marele Premiu al Galei Societații Civile 2023 a fost oferit Asociației Code for Romania, pentru proiectul Dopomoha - War TaskForce…

- Presedintele Federatiei Sindicatelor din Eduatie „Spiru Haret”, Marius Nistor, afirma ca testarea elevilor in scoli pentru a depista daca acestia consuma sau nu droguri nu este responsabilitatea angajatilor unitatilor de invatamant. „A vorbi despre testare, fara acordul parintilor si fara un personal…