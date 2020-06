Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European (PE) a condamnat vineri utilizarea unor "afirmatii defaimatoare si pline de ura" de catre premierul ceh, Andrej Babis, la adresa eurodeputatilor aflati in misiune in tara sa pentru a ancheta asupra unui presupus conflict de interese in ce-l priveste, potrivit unei rezolutii adoptate…

- Anuntul a fost facut de premierul ceh Andrej Babis dupa ce neintelegeri interne in cadrul misiunii diplomatice ruse au dus la afirmatii nefondate privind amenintarea reprezentata de Rusia la adresa unor oficiali municipali. El a explicat ca ambasada Rusiei la Praga a trimis catre BIS, serviciul de…

- Poveste cu implicare de politicieni cehi, agenți de servicii secrete ruși și diplomați. O investigație de presa susține ca primarul și alți oficiali ai municipalitații Praga sunt ținta unei operații de...

- Cantareata canadiana Celine Dion si-a anulat prima parte a turneului european "Courage", care trebuia sa debuteze pe 21 mai, in Cehia, la Praga. In total, 28 de concerte programate in 19 orase, pana pe...

- PANDEMIE CORONAVIRUS. Obiectivul este mentinerea nivelului reproducerii virusului - adica numarul mediu de persoane contaminate de catre un singur bolnav - sub unul, care reprezinta pragul la care o epidemie incepe sa scada. Steffen Seibert a dat insa asigurari, intr-o conferinta de presa,…