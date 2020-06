Stiri pe aceeasi tema

- Premierul irlandez, Leo Varadkar, a anuntat vineri ca guvernul sau va intensifica din nou procesul de relaxare a masurilor restrictive in Irlanda pe fondul progreselor inregistrate in lupta impotriva noului coronavirus, scrie AFP preluat de agerpres. "Guvernul a aprobat vineri o modificare a calendarului…

- Premierul canadian Justin Trudeau este de acord cu gazduirea unei bule intr-un oras canadian pentru echipele care participa in Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL), ce pregateste reluarea sezonului, atat timp cat autoritatile sanitare dau unda verde, relateaza Reuters potrivit…

- Primul-ministru al Canadei, Justin Trudeau, a ingenuncheat alaturi de protestatari in timpul demostratiei „Viata persoanelor de culoare conteaza!”.Evenimentul a avut loc in Ottawa, vineri, relateaza CNN, potrivit mediafax.ro. Citește și: Ordin urgent al lui Marcel Vela! Se face lumina:…

- Premierul canadian Justin Trudeau s-a alaturat vineri miilor de protestatari din Ottawa pentru a denunta rasismul si violenta politiei in urma mortii lui George Floyd in SUA, asezandu-se in genunchi alaturi de acestia, informeaza AFP.Purtand o masca de protectie, Justin Trudeau a ingenunchiat…

- Premierul canadian Justin Trudeau exclude orice participare a Rusiei la viitorul summit G7, asa cum doreste presedintele american Donald Trump, anuntand o amanare sine die a reuniunii, relateaza AFP.”Rusia a fost exclusa din G7 dupa invazia Crimeei, acum cativa ani, si a continuat sa dea lipsa…

- Prim-ministrul canadian Justin Trudeau a exclus, luni, orice participare a Rusiei la viitoarea reuniune a G7, asa cum si-a exprimat dorinta presedintele american Donald Trump in momentul anuntarii amanarii sine die a summitului de anul acesta gazduit de SUA, informeaza AFP preluat de agerpres. "Rusia…

- Premierul Canadei, Justin Trudeau, dorește ca toți angajații canadieni sa beneficize de 10 zile de concediu medical platit pe an, pentru a preveni apariția celui de-al doilea val al epidemiei de COVID-19, scrie presa din Ottawa potrivit Agerpres.Prim-ministrul canadian a declarat, intr-o conferința…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a avertizat joi ca vor trebui sa treaca "inca multe saptamani" inainte de redeschiderea completa a frontierei dintre Canada si Statele Unite, inchisa deplasarilor neesentiale de peste trei saptamani din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Justin…