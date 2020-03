Stiri pe aceeasi tema

- Sophie Grégoire Trudeau, soția premierului canadian Justin Trudeau, a dat rezultate pozitive pentru coronavirus, se arata într-un comunicat al biroului premierului, informeaza BBC "Deocamdata va ramâne izolata. Se simte bine, ia toate masurile de precauție recomandate,…

- Confirmarea primului caz de infectare cu noul coronavirus la Buzau a bagat autoritatile locale in sedinta. Primele verificari au scos la iveala ca trei persoane ar fi contacti directi ai batranei de 73 de ani din Parscov, confirmata cu coronavirus dupa ce a revenit acasa din Italia.

- Autoritațile italiene, alaturi de cele din țara noastra au aflat ca italianul infectat cu coronavirus a tranzitat Romania in perioada 18-22 februarie și zburat la Craiova. Barbatul ar fi mers in județul Gorj, locul de unde se trage iubita sa romanca și ar fi participat la mai multe partide de vanatoare.