Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.000 de persoane au demonstrat, la Sofia, timp de cateva ore in fata sediului guvernului, scandand "Mafia" si "Demisia". Protestatarii au marsaluit de asemenea in fata parlamentului, blocand traficul intr-o mare parte din centrul capitalei pana tarziu, in timpul noptii. Ministerul de…

- Mii de bulgari au iesit in strada duminica pentru a patra seara consecutiv protestand impotriva coruptiei si cerand demisia guvernului conservator al prim-ministrului Boiko Borisov, informeaza luni France Presse, conform agerpres.ro. La Sofia, peste 3.000 de persoane au demonstrat timp de cateva…

- Mii de bulgari au iesit din nou ieri in strada ca sa protesteze impotriva coruptiei. Ei au cerut demisia guvernului conservator al prim-ministrului Boiko Borisov.La Sofia, peste 3.000 de persoane au demonstrat timp de cateva ore in fata sediului guvernului, scandand "Mafia" si "Demisia". Protestatarii…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut sambata demisia guvernului, despre care a spus ca are un „caracter mafiot”, dupa perchezitii fara precedent la sediul presedintiei ordonate de parchet, acuzat de seful statului ca este instrumentalizat de premierul conservator Boiko Borisov, relateaza AFP,…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut sambata demisia guvernului, despre care a spus ca are un „caracter mafiot”, dupa perchezitii fara precedent la sediul presedintiei ordonate de parchet, acuzat de seful statului ca este instrumentalizat de premierul conservator Boiko...

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, a cerut sambata demisia guvernului, despre care a spus ca are un "caracter mafiot", dupa perchezitii fara precedent la sediul presedintiei ordonate de parchet, acuzat de seful statului ca este instrumentalizat de premierul conservator Boiko Borisov, relateaza AFP.…

- Scandal politic in Bulgaria! Protagoniștii sunt premierul Boiko Borisov și președintele Rumen Radev. Borisov l-a acuzat pe șeful statului ca-l supravegheaza cu o drona in timp ce doarme. Mai multe imagini și inregistrari video s-au scurs in presa bulgara. Imaginile surprinse de „dronele președintelui”…

- Presedintele Klaus Iohannis discuta marti cu membri ai Guvernului masurile luate pentru gestionarea epidemiei de coronavirus, la intalnirea de la Cotroceni fiind asteptati premierul Ludovic Orban, seful DSU Raed Arafat si ministrii Internelor, Finantelor, Apararii, Economiei, Sanatatii, Muncii si Transporturilor.