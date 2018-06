Stiri pe aceeasi tema

- Franta, Germania, Italia si Marea Britanie, cele patru tari europene prezente in G7, au cazut de acord vineri sa refuze reintegrarea Rusiei in aceasta structura, ceruta cu cateva ore mai devreme de presedintele american, Donald Trump, transmite AFP.Emmanuel Macron, Angela Merkel, Giuseppe…

- Kremlinul spune ca decizia ambasadorului britanic de a nu participa reuniunea ambasadorilor convocata de Ministerul de Externe al Rusiei pentru a prezenta punctul de vedere al Moscovei cu privire la otravirea fostului spion ru demonstreaza ca Marea Britanie nu doreste sa asculte si varianta Rusiei,…

- Otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, atribuita Moscovei intr-o maniera 'foarte probabila' de catre premierul britanic Theresa May, pare a fi un act al Rusiei, a declarat marti presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters. 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest…

- Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri un boicot al viitoarei Campionatul Mondial de Fotbal, in Rusia, al membrilor Guvernului britanic si familiei regale, relateaza AFP.Citește și: EXPLODEAZA relațiile intre Rusia și Marea Britanie: 23 de diplomați ruși, EXPULZAȚI din Regat…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…